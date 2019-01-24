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Приготовленная рыба

Названа самая полезная в мире рыба

Sputnik / Александр Поготов
В мире
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В числе рыб, которые приносят пользу здоровью человека, оказалась дальневосточная сардина.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Самая полезная в мире рыба — боганидский голец, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, ссылаясь на данные исследований. Об этом сообщает "Российская газета".

Боганидский голец обитает в озерах Сибири. В этой рыбе содержится сразу несколько полезных микроэлементов, в том числе большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Однако Шестаков отметил, что, к сожалению, гольцы недоступны массовому потребителю. Он также посоветовал обратить внимание на сардину иваси, которая незначительно уступает гольцу по содержанию омега-3.

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Теги:
продукты, еда, рыба



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