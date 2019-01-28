Украсть за 15 минут: что сделали в Третьяковке после похищения картины

Подозреваемый в краже картины задержан, но вину свою пока не признал, в галерее обещают, что примут меры для безопасности картин.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Украденная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" сейчас она находится у правоохранительных органов, она может вернуться в Третьяковскую галерею уже в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента музеев Минкультуры РФ Владислава Кононова.

В воскресенье, 27 января, неизвестные похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки. Страховая стоимость картины, принадлежащей собранию Русского музея, по данным Минкультуры и страховщика, составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). В понедельник утром МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.

"Картина пока не в музее, пока находится у правоохранительных органов, есть высокая вероятность, что уже сегодня будет возвращена", — сказал Кононов.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, похититель снял полотно со стены и вынес его из галереи меньше чем за 15 минут.

"Картину сняли в ходе выставки и вынесли из галереи в период времени с 18:00 до 18:15. Еще через 5 минут в полицию поступило сообщение о краже", - рассказал собеседник агентства.

Скриншот / youtube Момент дерзкого похищения картины Куинджи попал на видео

После инцидента все картины в Третьяковской галерее оснастят электронными датчиками безопасности. В залах галереи уже увеличили количество смотрителей, а также предприняты дополнительные меры по креплению картин.

По словам Кононова, из ситуации будут сделаны все соответствующие выводы, чтобы подобное не могло повториться.

Подозреваемый в похищении картины пока свою вину не признал, сообщает МВД. Мужчину 31 года задержали в поселке Заречье Московской области. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Картину полицейские обнаружили на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Подозреваемого в декабре 2018 года уже задерживали за хранение наркотиков. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.