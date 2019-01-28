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Лимузин

Сын показал отцу свой роскошный лимузин у Москва-Сити - видео

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Вы когда-нибудь хотели оказаться в самом роскошном лимузине? Мужчине повезло оказаться в автомобиле благодаря своему сыну.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Видео, на котором сын показывает своему отцу новый лимузин на парковке Москва-Сити стало вирусным буквально за пару часов.

Узбекские пользователи особенно оценили роскошный автомобиль и уже прозвали ролик "До чего дошел прогресс".

Действительно, в этой машине прекрасно все: сиденья, превращающиеся в перегородку со швейцарскими часами, тайный бар с хрустальными бокалами, столы для работы и автоматические двери с кнопками.

Герой видеоролика в конце задал вопрос: "Лайк, бать?", на что отец с улыбкой ответил: "Лайк!".

Интересно, что в Узбекистане тоже можно посидеть в таком лимузине - арендовав его в одной из компаний и прокатиться до местного "Бродвея".




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