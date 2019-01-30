Пользователи WhatsApp нашли способ прочесть удаленные сообщения

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Пользователи мессенджера WhatsApp нашли сбой, который дает возможность читать удаленные собеседником сообщения, пишет Daily Mirror. Это стало возможным благодаря функции резервного копирования, установленной в приложении по умолчанию. Владельцу нужно удалить программу и установить ее заново, после чего WhatsApp восстановит архив чата вместе с удаленными записями.

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Еще один способ чтения удаленных сообщений — через экран уведомлений. WhatsApp скрывает такие записи, однако они остаются доступны сторонним утилитам, которым пользователь мог открыть доступ к программе.

Ранее сообщалось, что мессенджер ограничит возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз — для борьбы с "дезинформацией и слухами". Ранее пользователи WhatsApp могли переадресовывать одно сообщение 20 людям.