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Пользователи WhatsApp нашли способ прочесть удаленные сообщения

CC BY 2.0 / Microsiervos / iOS 8 icons
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Несколько простых манипуляций позволят восстановить архив чата вместе с удаленными записями.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Пользователи мессенджера WhatsApp нашли сбой, который дает возможность читать удаленные собеседником сообщения, пишет Daily Mirror. Это стало возможным благодаря функции резервного копирования, установленной в приложении по умолчанию. Владельцу нужно удалить программу и установить ее заново, после чего WhatsApp восстановит архив чата вместе с удаленными записями.

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Еще один способ чтения удаленных сообщений — через экран уведомлений. WhatsApp скрывает такие записи, однако они остаются доступны сторонним утилитам, которым пользователь мог открыть доступ к программе.

Ранее сообщалось, что мессенджер ограничит возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз — для борьбы с "дезинформацией и слухами". Ранее пользователи WhatsApp могли переадресовывать одно сообщение 20 людям.

Теги:
WhatsApp, мобильное приложение



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