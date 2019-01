Паппучино: бариста в США подает собакам напиток прямо из окна - видео

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Бариста в США настолько любит собак, что решил подавать кофе не только хозяевам, но их питомцам, сообщает Mashable.

Джоди Брук назвал новый напиток - Паппучино, в состав которого входят только взбитые сливки (кофе собакам лучше не пить).

Американским собакам настолько понравилась идея сотрудника кафе, что их хозяева начали размещать видеоролики в Сети.

Favorite part of my job is feeding max his treat everyday. pic.twitter.com/JZyjTax5CC