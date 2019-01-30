Паппучино: бариста в США подает собакам напиток прямо из окна - видео

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Бариста в США настолько любит собак, что решил подавать кофе не только хозяевам, но их питомцам, сообщает Mashable.
Джоди Брук назвал новый напиток - Паппучино, в состав которого входят только взбитые сливки (кофе собакам лучше не пить).
Американским собакам настолько понравилась идея сотрудника кафе, что их хозяева начали размещать видеоролики в Сети.
Favorite part of my job is feeding max his treat everyday. pic.twitter.com/JZyjTax5CC— JodieBrooke (@JodieBrooke2) 28 января 2019 г.
Bear is my favorite customer pic.twitter.com/8QzgaO4ovo— betty spaghetty (@kass_erole) 29 января 2019 г.
29 января 2019 г.
29 января 2019 г.