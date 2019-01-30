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Паппучино: бариста в США подает собакам напиток прямо из окна

Паппучино: бариста в США подает собакам напиток прямо из окна - видео

© Twitter
В мире
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Американским собакам настолько понравилась идея сотрудника кафе, что их хозяева начали размещать видеоролики в Сети. 

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Бариста в США настолько любит собак, что решил подавать кофе не только хозяевам, но их питомцам, сообщает Mashable.

Джоди Брук назвал новый напиток - Паппучино, в состав которого входят только взбитые сливки (кофе собакам лучше не пить).

Американским собакам настолько понравилась идея сотрудника кафе, что их хозяева начали размещать видеоролики в Сети. 

Теги:
кофе, смешное видео, Видео, собаки



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