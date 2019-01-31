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Боевики движения Талибан.

Спецпредставитель США о в переговорах с талибами: предстоит еще много работы

© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
В мире
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Госсекретарь США по афганскому примирению Залмай Халилзад отметил значительный прогресс в переговорах с талибами по урегулированию ситуации в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В переговорах с радикальным движением "Талибан" есть прогресс, но предстоит много работы по ключевым для урегулирования ситуации в Афганистане вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя госсекретаря США по афганскому примирению Залмая Халилзада.

Ранее Халилзад сообщил, что США и радикальное движение "Талибан" согласовали основные рамки соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

"Мы добились значительного прогресса по двум важным вопросам: антитеррористическая деятельность и вывод войск. Однако это не означает, что работа закончена. Мы еще даже не закончили работать над этими вопросами, а еще предстоит решить другие ключевые пункты, такие как межафганский диалог и полное прекращение огня", - написал Халилзад на своей странице в Twitter.

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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В последнее время в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. От Афганистана в конференции участвовал Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.




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