МИД РФ: есть силы, желающие сорвать межафганскую встречу в Москве

Пятого-шестого февраля в Москве планируется проведение встречи с участием авторитетных лидеров афганских политических партий, а также представителей Движения талибов.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Силы, стремящиеся сорвать межафганскую встречу в Москве, распространяют в интернете фейковые сообщения о ней, заявили в Министерстве иностранных дел России.

"Находятся силы, которые стремятся сорвать проведение этого важного мероприятия, не гнушаясь распространением в сети Интернет фейковых приглашений на него. Более того, утверждается, что "под вывеской" внутриафганской встречи якобы состоится очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в которых, как известно, принимают участие официальные представители государств региона. Со всей ответственностью заявляем, что эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью", — говорится в публикации.

Пятого-шестого февраля в Москве пройдет встреча с участием авторитетных лидеров афганских политических партий, а также представителей Движения талибов. Инициаторами мероприятия выступили руководители афганских диаспор, проживающих в России, государствах СНГ, нескольких странах Европы и Азии.

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Как ожидается, встреча поможет создать основу для запуска мирного процесса в Афганистане, вовлечь в него основные политические структуры, представляющие интересы всех общественных слоев этой страны.

В МИД РФ отметили, что предстоящая встреча, по сути, воплощает в жизнь одобренный международным сообществом принцип "ведомого афганцами и принадлежащего афганцам" мирного процесса.

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