Ученые рассказали, какую болезнь можно "насидеть" перед телевизором

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Ученые нашли связь между длительным просмотром телевизора и риском заболеть раком кишечника в возрасте до 50 лет, сообщается на портале EurekAlert.
Специалисты проанализировали результаты второго этапа Исследования здоровья медсестер — одного из самых крупных массивов данных о факторах риска для основных хронических болезней, который собирался в США с 1989 года.
По мнению ученых, выявленная закономерность не связана с весом или количеством физической активности участниц исследования и не обусловлена фактором генетической предрасположенности.
Ранее сотрудники лондонского онкологического центра Макмиллан назвали семь основных симптомов, которые обычно сопутствуют развитию самой грозной болезни.