Ученые рассказали, какую болезнь можно "насидеть" перед телевизором

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Ученые нашли связь между длительным просмотром телевизора и риском заболеть раком кишечника в возрасте до 50 лет, сообщается на портале EurekAlert.

Специалисты проанализировали результаты второго этапа Исследования здоровья медсестер — одного из самых крупных массивов данных о факторах риска для основных хронических болезней, который собирался в США с 1989 года.

Ученых особенно заинтересовали "сидячие привычки" участниц, в частности — количество времени, которое они проводили перед телевизором. Эксперты исследовали 118 случаев раннего развития колоректального рака и заметили, что минимум час, проведенный за просмотром телепередач, повышал вероятность заболевания на целых 12%. Для тех, кто ежедневно сидел у телевизора более двух часов, риск был на 70% выше.

По мнению ученых, выявленная закономерность не связана с весом или количеством физической активности участниц исследования и не обусловлена фактором генетической предрасположенности.

Ранее сотрудники лондонского онкологического центра Макмиллан назвали семь основных симптомов, которые обычно сопутствуют развитию самой грозной болезни.