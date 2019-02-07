Политик из Нидерландов, яро критиковавший мусульман, принял ислам

Политик ранее создавал негативный имидж ислама, однако, все больше изучая эту религию, в итоге принял ее.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Бывший член националистической "Партии свободы" в Нидерландах решил принять ислам.

Йорам ван Клаверен заявил, что изменил свои религиозные взгляды в процессе работы над антиисламской книгой, сообщает издание Dutch News.

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"Если вы верите в единого бога и верите, что Мухаммед был пророком, наряду с Иисусом и Моисеем, то вы мусульманин", - цитирует издание ван Клаверена.

Отметим, что ранее политик входил в "Партию свободы" Герта Вилдерса, известного антиисламской позицией. Однако в 2014 году он покинул партию.

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Сам ван Клаверен признался, что в прошлом был жестким критиком ислама и называл эту религию "ложью".

Я содействовал созданию и сохранению негативного имиджа ислама, но никогда не знаешь, как работают предубеждения, пока тебе самому не придется иметь с ними дело, заявил он.

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