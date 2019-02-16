Обрушение крыши в Петербурге: более 20 человек могут находиться под завалами

Известно, что обрушение произошло во время строительных работ.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. В здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге на улице Ломоносова рухнули перекрытия, под завалами может находиться 21 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУМЧС.

Сообщение о происшествии в образовательном учреждении на улице Ломоносова, 9, поступило вечера в субботу. По этому адресу находится Санкт-Петербургский НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).

"Со слов администрации объекта, во время проведения строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются", - говорится в сообщении.

На месте работают от РСЧС 14 единиц техники и 54 человека.