Ученые назвали шесть сжигающих жир на животе продуктов

Как выяснили исследователи, употребление может уменьшить тягу к еде на 60%, а также значительно повысить метаболизм.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Ученые нашли самые действенные продукты, помогающие избавиться от жира на животе, сообщает Daily Express.

В результате исследований было обнаружено, что быстро потерять вес и сохранить полученный результат позволит диета с большим количеством белка, поскольку его употребление может сократить тягу к еде на 60%, а также значительно повысить метаболизм и помочь съедать меньше.

© Sputnik / Алексей Куденко Ученые опровергли пользу завтрака при диете

В такую диету может входить, например, куриная грудка, тунец, миндаль, куриные яйца, красную чечевицу и запеченные бобы. При этом следует отказаться от сладкого и газированных напитков.

Исследователи также пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки также помогут скинуть вес. Однако упражнений для брюшной полости стоит избегать, так как жир будет уходить в первую очередь с рук, икр, спины и груди.