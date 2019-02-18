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На таджикско-афганской границе в районе Пянджского погранотряда

Таджикистан разрешил проезд по мосту через реку Пяндж в Афганистан

© Sputnik / Хушнуд Рахматуллаев
В мире
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Полгода движение по мосту не осуществлялось в связи с активизацией боевиков.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Таджикистан открыл автомобильный и пешеходный мост через реку Пяндж, соединяющий таджикский район Шохин с севером Афганистана, передает Sputnik Таджикистан.

Проезд по мосту разрешили по просьбе афганских властей в конце прошлой недели, уточнили в пресс-службе Погравойск ГКНБ Таджикистана.

Первыми по мосту проехали грузовые машины с продовольствием, товарами первой необходимости. Они направились из Таджикистана в населенные пункты северного Афганистана, которые были отрезаны от центральной части страны по причине схода снежных лавин.

Напомним, шесть месяцев назад движение по мосту прекратилось в связи с активизацией боевиков движения "Талибан" и контрабандистов наркотиков в северных провинциях Афганистана.

Теги:
Терроризм, Афганистан, Таджикистан



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