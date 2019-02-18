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Мужчина играет у фонтана с ребенком, архивное фото

Бросивших детей отцов могут сделать нерукопожатными в Казахстане

© sputnik Стас Этвеш
В мире
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Также в Министерстве общественного развития предлагают увеличить госпошлину за развод.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Общество должно порицать отцов, которые оставляют детей на произвол судьбы, заявил в кулуарах мажилиса парламента Казахстана министр общественного развития Дархан Калетаев. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

"В целом, думаю, что общество должно реагировать жестко. Вплоть до того, что такие люди не должны быть рукопожатными вообще. Если так откровенно говорить", - выразился Калетаев.

Вопросы семейной политики для министерства в новинку, подчеркнул глава ведомства. Министра радует, что по социологическим данным больше 70% казахстанской молодежи считают главной ценностью семью.

Кроме того, он считает, что в стране нужно повысить госпошлину на заявление о разводе. Сегодня госпошлина за подачу искового заявления на развод составляет 30% от величины минимального расчетного показателя (1 МРП – 2525 тенге, госпошлина – 757 тенге, или два доллара).

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Теги:
муж, дети, Семья, Казахстан



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