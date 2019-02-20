Кошка Шупетт может унаследовать богатства Карла Лагерфельда

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Бирманская кошка по кличке Шупетт (Choupette) может унаследовать богатства умершего во вторник кутюрье Карла Лагерфельда.

Домашним животным Лагерфельд обзавелся в 2011 году. Друг попросил временно позаботиться о питомце, а потом не забрал его назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Silly @suzymenkesvogue! Always trying to pap me. 😹 Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) 6 Дек 2017 в 8:54 PST

Модельер настолько полюбил четвероного друга, что написал книгу о пушистой красавице. У кошки есть личный аккаунт в сети Instagram, где на нее подписано 174 тысячи человек, и в Twitter, где число подписчиков составляет почти 50 тысяч.

В интервью на канале France3 в 2015 году Лагерфельд заявил, что "у Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться". Даже говоря о похоронах, Лагерфельд, как отмечает издание Point, просил, чтобы после его смерти его кремировали, а прах бы развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг кошка умрет раньше него.

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным, поскольку они не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

Тем не менее, существуют альтернативные решения. Например, таким решением может быть ассоциация или фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни привыкшей к роскоши кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.

Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет из-за рака поджелудочной железы. Он не был женат и не имел детей.