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Кутюрье Карл Лагерфельд и бирманская кошка по кличке Шупетт

Кошка Шупетт может унаследовать богатства Карла Лагерфельда

© Instagram / choupettesdiary
В мире
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Знаменитый кутюрье скончался в возрасте 85 лет из-за рака поджелудочной железы.

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Бирманская кошка по кличке Шупетт (Choupette) может унаследовать богатства умершего во вторник кутюрье Карла Лагерфельда.

Домашним животным Лагерфельд обзавелся в 2011 году. Друг попросил временно позаботиться о питомце, а потом не забрал его назад.

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Silly @suzymenkesvogue! Always trying to pap me. 😹

Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary)

Модельер настолько полюбил четвероного друга, что написал книгу о пушистой красавице. У кошки есть личный аккаунт в сети Instagram, где на нее подписано 174 тысячи человек, и в Twitter, где число подписчиков составляет почти 50 тысяч.

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Because the eyes are the window to the soul... (Or some other weird human saying)

Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary)

В интервью на канале France3 в 2015 году Лагерфельд заявил, что "у Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться". Даже говоря о похоронах, Лагерфельд, как отмечает издание Point, просил, чтобы после его смерти его кремировали, а прах бы развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг кошка умрет раньше него.

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Happy Birthday to the only man (or human for that matter) that I'll let smother me with cuddles, kisses, and couture. 😽 Happy Birthday Daddy @karllagerfeld! 🍾

Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary)

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным, поскольку они не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

Тем не менее, существуют альтернативные решения. Например, таким решением может быть ассоциация или фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни привыкшей к роскоши кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.

Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет из-за рака поджелудочной железы. Он не был женат и не имел детей.

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Теги:
Смерть публичных людей, Мода, кошка



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