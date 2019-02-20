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Автомобильное движение

В Австралии разрешили автомобильные номера с эмодзи

CC0 / pixabay
В мире
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С марта жители Австралии смогут приобрести номера со смеющимся, влюбленным или подмигивающим смайликом.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Пока узбекистанцы фанатеют от номеров с датой рождения пророка Мухаммеда, австралийцам официально разрешили номера с эмодзи, сообщает Fox news. 

Новый тренд: как узбеки скупают уникальные номера за миллионы - видео
© Одноклассники
Новый тренд: как узбеки скупают уникальные номера за миллионы - видео

Уже с 1 марта водители смогут вешать на свои машины один из пяти смайлов, которые включают в себя влюбленного, подмигивающего, улыбающегося, в темных очках и плачущего от смеха. 

Кстати, такие номера будут намного дешевле, чем узбекские, - от 160 до 500 долларов.

Напомним, в последнее время "уникальные" автомобильные номера пользуются все большей популярностью, особенно в Узбекистане.

В Австралии разрешили автомобильные номера с эмодзи
Instagram
В Австралии разрешили автомобильные номера с эмодзи

Найти или купить подобный номер – значит следовать новому тренду, который так быстро распространился среди большинства водителей.

Теги:
видеоролик, Видео, автомобиль, красивые автономера, красивые номера, номера, Австралия, смайлики



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