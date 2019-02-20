С марта жители Австралии смогут приобрести номера со смеющимся, влюбленным или подмигивающим смайликом.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Пока узбекистанцы фанатеют от номеров с датой рождения пророка Мухаммеда, австралийцам официально разрешили номера с эмодзи, сообщает Fox news.

Уже с 1 марта водители смогут вешать на свои машины один из пяти смайлов, которые включают в себя влюбленного, подмигивающего, улыбающегося, в темных очках и плачущего от смеха.

Кстати, такие номера будут намного дешевле, чем узбекские, - от 160 до 500 долларов.

Напомним, в последнее время "уникальные" автомобильные номера пользуются все большей популярностью, особенно в Узбекистане.

Instagram В Австралии разрешили автомобильные номера с эмодзи

Найти или купить подобный номер – значит следовать новому тренду, который так быстро распространился среди большинства водителей.