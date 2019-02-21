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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото

Скромный президент: Эмомали Рахмон попросил больше его не хвалить

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
В мире
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Глава Таджикистана посетовал, что телевидение много времени уделяет пропагандированию его персоны, при этом забывая о простых трудящихся, о достижениях, о природе страны.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к руководству Комитета по телерадиовещанию и государственных телеканалов с просьбой не хвалить его больше, а заняться улучшением качества программ и вещания.

Как сообщает издание Avesta.tj, соответствующее заявление Рахмон сделал на итоговом отчетном заседании правительства в среду.

Мужчина обрабатывает изображение на компьютере
CC0 / pixabay
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Он отметил, что не следует подхалимничать и заниматься пропагандой главы государства.

По его словам, телеканалам следует переключить внимание не популяризацию народных промыслов и рецептов национальных блюд.

На встрече присутствовали руководители государственных телевизионных каналов, радио, газет, журналисты, технический персонал.

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Теги:
Эмомали Рахмон, Таджикистан



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