Скромный президент: Эмомали Рахмон попросил больше его не хвалить

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к руководству Комитета по телерадиовещанию и государственных телеканалов с просьбой не хвалить его больше, а заняться улучшением качества программ и вещания.
Как сообщает издание Avesta.tj, соответствующее заявление Рахмон сделал на итоговом отчетном заседании правительства в среду.
Он отметил, что не следует подхалимничать и заниматься пропагандой главы государства.
По его словам, телеканалам следует переключить внимание не популяризацию народных промыслов и рецептов национальных блюд.
На встрече присутствовали руководители государственных телевизионных каналов, радио, газет, журналисты, технический персонал.
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