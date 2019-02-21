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Татьяна Бакальчук

В России появилась вторая женщина-миллиардер

© Ball.spb
В мире
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Татьяна Бакальчук стала второй после Елены Батуриной. Такого успеха женщина добилась полностью своими силами.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Журнал Forbes объявил сегодня о том, что в России появилась вторая женщина-миллиардер - основательница и владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

В этом году крупнейший в Рунете интернет-магазин Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в 1,2 миллиарда долларов.

Единственным владельцем компании является ее основательница Татьяна Бакальчук. Таким образом, она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной. Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием в 600 миллионов долларов.

Напомним, что за прошлый год компания Wildberries почти вдвое увеличила выручку (за 2018 год она составила 1,7 миллиарда долларов) и открыла почти тысячу новых пунктов самовывоза (теперь их 2799).

Кроме того, начато строительство нового распределительного центра в Подмосковье площадью 145 тысяч квадратных метров. Такого успеха Татьяна добилась полностью своими силами.

Известно, что по образованию Бакальчук - преподаватель английского языка. Свой бизнес она начала в 2004 году вместе с мужем Владиславом, и на первых порах занималась продажами вещей по каталогам Otto и Quelle — первым складом стала собственная квартира начинающих предпринимателей, затем ассортимент расширялся.

Посещаемость сайта составляет около 60 миллионов человек ежемесячно.

Теги:
женщина-предприниматель, женщина, Миллиардер, миллиарды, Forbes



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