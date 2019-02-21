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Кристина Кук

Впервые в истории сразу две женщины выйдут в открытый космос

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Американки Энн Макклейн и Кристина Кук выйдут в открытый космос в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В этом году впервые в истории сразу две женщины выйдут в открытый космос, сообщает РИА Новости.

Это сделают американки Энн Макклейн и Кристина Кук. 

"Это мое понимание на данный момент, что мы (с МакКлейн) назначены на выход в открытый космос", - сказала Кристина Кук на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Кстати, в открытый космос выходили только по одной женщине. Первой в 1984 году это сделала советский космонавт Светлана Савицкая.

Напомним, в январе Дмитрий Рогозин сообщил о том, что у "Роскосмоса" появится отряд женщин-космонавтов. 

Теги:
Россия, россия, США, США, космонавты, женщина, Роскосмос, Космос



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