Нурсултан Назарбаев: все правительство должно уйти в отставку

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку, сообщает Sputnik Казахстан.

В Казахстане приняты все необходимые государственные программы, в том числе индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования, сказал Назарбаев. Однако системная работа так и не была выстроена, считает он. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет, высказался Назарбаев.

В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью, добавил глава страны.

"На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику. В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку", - заявил он.

"Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени", - сказал Назарбаев.

По мнению президента, по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, так и не были достигнуты. Также Назарбаев считает, что правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет, добавил президент.

Он также считает, что недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров, сказал глава государства.