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Китбуль: как мультфильм о дружбе питбуля и котика заставил плакать весь мир

"Китбуль": как мультфильм о дружбе питбуля и кота заставил плакать весь мир

В мире
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Главные герои этой трогательной истории — бездомный котенок и питбультерьер, над которым издевается хозяин.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Вчера весь мир плакал у своих компьютеров - студия Pixar выложила в открытый доступ восьмиминутный мультфильм под названием Kitbull о дружбе котика и питбуля.

В отличие от большинства проектов студии, эта короткометражка полностью нарисована вручную: главные герои истории — бездомный котенок и питбультерьер, над которым издевается хозяин.

Позже оба героя найдут себе новый дом, где о них будут заботиться.

"Китбуля" сделали Розана Салливан и Кэтрин Хендриксон — это одна из короткометражек, появившихся в рамках экспериментальной программы SparkShort. 

"В детстве я была очень впечатлительной и застенчивой, мне было очень трудно налаживать связи с другими людьми и заводить друзей. Я вижу себя в этом котенке — раньше он никогда не выходил из своей зоны комфорта и боялся быть уязвимым", - рассказывает Салливан. 

"Честно сказать, все началось с видео о котенке... Я обожаю смотреть разные видео с кошками - они снимают стресс. Поэтому первое, что я захотела, - нарисовать что-то, что будет очень весело и одновременно придаст мне ощущение комфорта", - добавила Салливан.

 

Теги:
YouTube, мультфильм, животные, Животные, смешное видео, видеоролик, Видео



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