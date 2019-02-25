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Рами Малик

Мелочи большой награды: что вы могли пропустить на "Оскаре-2019"

© REUTERS / MATT PETIT
В мире
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Что же трогательного, смешного, курьезного и интересного произошло сегодня в театре "Долби"? Читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. И снова в Лос-Анджелесе всю ночь было шумно - 91-я церемония вручения "Оскара" подошла к концу, но обсуждать ее, как обычно, будут еще очень долго.

Что же трогательного, смешного, курьезного и интересного произошло сегодня в театре "Долби"? Читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

Рами Малек и его падение со сцены

Роль "падающего номинанта" практически всегда исполняла Дженнифер Лоуренс, однако на этот раз со сцены в зал улетел милый Рами Малек. Конечно же, ничего страшного с ним не приключилось - остался жив и ничего не сломал, но в списки "самых курьезных моментов "Оскара" знаменитый актер все же попал.

Рами Малек получил получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемская рапсодия".

Брэдли Купер и его женщины

Помимо того, что Брэдли Купер пришел на церемонию со своей мамой и возлюбленной Ириной Шейк, на которую смотрел влюбленными глазами практически все время во время встречи гостей на красной дорожке, пользователи соцсетей уже успели разглядеть химию между ним и Леди Гагой во время их совместного выступления на сцене.

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Публикация от douces lèvres🔒 (@harboooor)

Как пишут многие, сыграв в фильме "Звезда родилась" влюбленных, актеры из образов так и не вышли. Выйдя на сцену, чтобы исполнить песню Shallow (Гага получила за нее "Оскар"), они снова сыграли страстных любовников. Только вот сыграли или...?

В общем, в некоторых моментах их выступления многим показалось, что они вот-вот поцелуются - настолько это было интимно.

Самый главный фэшн-момент - платье Билли Портера

Роскошное бархатное платье-смокинг черного цвета и Билли Портер - самый важный момент красной дорожки. И да, в этом платье появилась не женщина, а мужчина.

Автором платья стал Кристиан Сириано. Кстати, в похожих платьях сам актер Билли Портер появляется в новом уже нашумевшем сериале Netflix под названием Pose ("Поза") о жизни транс-сообщества в Нью-Йорке.

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Фрэнсис Макдорманд и биркенштоки

Победительницу в номинации "Лучшая актриса" объявляла Фрэнсис Макдорманд, получившая в прошлом году эту же награду за роль в "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури". Для своего выхода она выбрала ярко-розовое кутюрное платье Valentino из новой весенне-летней коллекции итальянского дома и зеленые сандалии-биркенштоки из коллаборации бренда с маркой Birkenstock.

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Теги:
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