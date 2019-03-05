Последний показ Карла Лагерфельда: минута молчания, Куршевель и Боуи

Instagram моделей, знаменитостей и дизайнеров пестрит снимками с показа, который начался с минуты молчания в знак памяти знаменитого модельера, ушедшего из жизни две недели назад.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Сегодня в Париже прошел показ последней коллекции, подготовленной Карлом Лагерфельдом для модного дома Chanel.

Instagram моделей, знаменитостей и дизайнеров пестрит снимками с показа, который начался с минуты молчания в знак памяти знаменитого модельера, ушедшего из жизни две недели назад.

Саундтрек к показу - Heroes Дэвида Боуи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M a r i a (@mariakfashion) 5 Мар 2019 в 2:29 PST

Для демонстрации коллекции в выставочном центре Гран-Пале были созданы декорации, изображающие горнолыжный курорт Куршевель.

На распространенной видеозаписи видно, как участвующие в дефиле модели молча стоят в знак памяти Лагерфельда, руководившего художественными проектами Chanel более 35 лет.

В финале показа звучит голос Карла Лагерфельда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matthias Gurtler (@gurtlermatthias) 5 Мар 2019 в 2:28 PST

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel. Знаменитый кутюрье скончался 19 февраля в возрасте 85 лет. Журнал Public сообщил, что причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.