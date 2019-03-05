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Последний показ Карла Лагерфельда: минута молчания, Куршевель и Боуи

Последний показ Карла Лагерфельда: минута молчания, Куршевель и Боуи

© AFP 2018 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
В мире
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Instagram моделей, знаменитостей и дизайнеров пестрит снимками с показа, который начался с минуты молчания в знак памяти знаменитого модельера, ушедшего из жизни две недели назад.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Сегодня в Париже прошел показ последней коллекции, подготовленной Карлом Лагерфельдом для модного дома Chanel.

Instagram моделей, знаменитостей и дизайнеров пестрит снимками с показа, который начался с минуты молчания в знак памяти знаменитого модельера, ушедшего из жизни две недели назад.

Саундтрек к показу - Heroes Дэвида Боуи.

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Публикация от M a r i a (@mariakfashion)

Для демонстрации коллекции в выставочном центре Гран-Пале были созданы декорации, изображающие горнолыжный курорт Куршевель.

На распространенной видеозаписи видно, как участвующие в дефиле модели молча стоят в знак памяти Лагерфельда, руководившего художественными проектами Chanel более 35 лет.

В финале показа звучит голос Карла Лагерфельда.

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Публикация от Matthias Gurtler (@gurtlermatthias)

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel. Знаменитый кутюрье скончался 19 февраля в возрасте 85 лет. Журнал Public сообщил, что причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.

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