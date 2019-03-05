Кайли Дженнер стала самым юным миллиардером в истории

Кайли Дженнер заработала свое состояние благодаря выпуску косметики Kylie Cosmetics. Именно она побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга. Ему было 23 года, когда он стал самым молодым миллиардером в истории.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Самым юным миллиардером в истории, который не получил наследство, а заработал его сам, стала 21-летняя Кайли Дженнер, сообщает Forbes.

Издание оценило ее состояние ровно в 1 миллиард долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Янв 2019 в 9:04 PST

Дженнер удалось побить рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга. Ему было 23 года, когда он стал самым молодым миллиардером в истории, который заработал свое состояние сам, оценивал Forbes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Ноя 2018 в 5:10 PST

На Instagram миллиардерши подписано более 128 млн человек. До недавнего времени одна из ее фотографий была самым популярным снимком в истории сервиса, набрав более 18 миллионов лайков.

Напомним, Кайли Дженнер – участница шоу "Семейство Кардашьян" и младшая сестра Ким Кардашьян, но она заработала свое состояние благодаря выпуску косметики Kylie Cosmetics.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 28 Фев 2019 в 5:27 PST

В интервью изданию Кайли сказала, что действительно много работает. Например, после недавнего подписания договора с американской розничной сетью Ulta косметику Дженнер стали покупать еще больше.

Всего за шесть недель после старта продаж девушке удалось продать косметики на 54 миллиона долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 25 Фев 2019 в 10:45 PST

"Я заглянула в несколько магазинов, выложила снимки в социальные сети – я сделала то, что обычно делаю, и это сработало", – говорит Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 25 Дек 2018 в 2:08 PST

В ноябре Forbes поместил Дженнер на обложку номера. Журнал оценивал ее состояние в 900 миллионов долларов. Тогда же Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет. Еще в 2018 году она занимала десятую строчку в списке, а Forbes оценивал ее состояние в 41 миллион долларов.