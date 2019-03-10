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Певец Сергей Лазарев

Докричаться до жюри: Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Четыре года назад Лазарев исполнил на конкурсе песню You’re The Only One, она принесла ему третье место. Певец утверждает, что не ждет реванша.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Российский певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение–2019". В этом году он пройдет в Израиле.

Композиция называется Scream ("Кричать"), ее авторы — артист Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос, а также американский музыкант и композитор Шарон Вон.

На данный момент ролик собрал более 1,3 миллиона просмотров на YouTube.

Главный герой клипа — мальчик-рыцарь, защищающий девочку от зла, сам певец выступает наблюдателем и рассказчиком истории.

"Когда я впервые услышал эту песню, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл", — написал артист в Instagram. 

Ранее он отметил, что "такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели".

Напомним, "Евровидение" будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Четыре года назад Лазарев уже представлял Россию на конкурсе. Тогда он исполнил You’re The Only One, песня принесла ему третье место.

Сергей Лазарев на Евровидении-2016
© Foto : Andres Putting (EBU)
Сергей Лазарев на Евровидении-2016
Теги:
певец, песня, музыка, Евровидение



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