Докричаться до жюри: Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Российский певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение–2019". В этом году он пройдет в Израиле.
Композиция называется Scream ("Кричать"), ее авторы — артист Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос, а также американский музыкант и композитор Шарон Вон.
На данный момент ролик собрал более 1,3 миллиона просмотров на YouTube.
Главный герой клипа — мальчик-рыцарь, защищающий девочку от зла, сам певец выступает наблюдателем и рассказчиком истории.
"Когда я впервые услышал эту песню, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл", — написал артист в Instagram.
Ранее он отметил, что "такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели".
Напомним, "Евровидение" будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Четыре года назад Лазарев уже представлял Россию на конкурсе. Тогда он исполнил You’re The Only One, песня принесла ему третье место.