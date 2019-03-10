Докричаться до жюри: Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"

Четыре года назад Лазарев исполнил на конкурсе песню You’re The Only One, она принесла ему третье место. Певец утверждает, что не ждет реванша.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Российский певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение–2019". В этом году он пройдет в Израиле.

Композиция называется Scream ("Кричать"), ее авторы — артист Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос, а также американский музыкант и композитор Шарон Вон.

На данный момент ролик собрал более 1,3 миллиона просмотров на YouTube.

Главный герой клипа — мальчик-рыцарь, защищающий девочку от зла, сам певец выступает наблюдателем и рассказчиком истории.

"Когда я впервые услышал эту песню, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл", — написал артист в Instagram.

Ранее он отметил, что "такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели".

Напомним, "Евровидение" будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Четыре года назад Лазарев уже представлял Россию на конкурсе. Тогда он исполнил You’re The Only One, песня принесла ему третье место.