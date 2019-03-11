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Машины спасательных служб на взлетной полосе

"Boeing опечален": компания отложила презентацию нового самолета

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Компания Boeing отказались представлять свой новый лайнер, а также заявили, что готовы поддержать своих клиентов.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Из-за трагического крушения самолета в Эфиопии, американская компания Boeing отменила презентацию нового Boeing-777X, которая должна была пройти 13 марта, сообщает RT.

"Boeing глубоко опечален аварией рейса Ethiopian Airlines N 302, наша основная задача сейчас поддержать наших клиентов...Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем", - заявили в компании.

Напомним, в Эфиопии потерпел крушение Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет выполнял рейс в кенийский Найроби. На борту находилось 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

В результате авиакатастрофы никто не выжил. Среди погибших граждане более 30 стран, включая троих россиян.

Теги:
самолет, Самолет, США, трагедия, авиакомпания, Авиакатастрофа, Крушение



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