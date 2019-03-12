В избирательном штабе Порошенко рассказали о его отношениях с алкоголем

Странное поведение президента Украины не раз попадало на видео. На одном из последних глава государства ущипнул за нос человека из толпы.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Представитель избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев прокомментировал в эфире украинского телеканала ZIK сообщения о том, что глава государства страдает от алкоголизма. По его словам, Порошенко практически не употребляет алкоголь и работает более 18 часов в сутки.

"По моим ощущениям, Порошенко практически не употребляет алкоголь. И даже в каких-то нечастых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы шампанского или что-то, он не пьет, а, скорее, пригубит", — сказал Медведев.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Порошенко во время встречи с избирателями в Запорожье со злости сорвал шапку с головы девушки. В Кировоградской области он хлопал по лицу и плечам девушку за неудобный вопрос о преследовании блогера. Позже она рассказала, что президент "просто озверел, стал сатаной". Еще на одном видео видно, как Порошенко неожиданно ущипнул за нос человека из толпы.

Как пишет РИА Новости , Петра Порошенко неоднократно давал повод думать, что появился на публике в нетрезвом виде. Так, во время запуска аэроэкспресса Киев — Борисполь он произнес невнятную восторженную речь. Кстати, поезд сломался уже на следующий день.

Ранее бывший советник главы МВД Илья Кива рассказал, что президент Украины пьянствовал во время событий на Майдане. По его словам, во время протестов в Доме профсоюзов, где находился штаб демонстрантов, все было пропитано "коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами".

© Sputnik / Алексей Витвицкий Пользователи в шоке от поведения Петра Порошенко в Запорожье - видео

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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