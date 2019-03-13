Боевик, планировавший теракт, уничтожен в Самарской области

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В ходе спецоперации в Самарской области нейтрализован бандит, который планировал совершить теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

На месте происшествия было обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

"Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован", - говорится в сообщении.

По данным НАК, в ночь на 13 марта органы ФСБ России получили информацию о нахождении в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области, вооруженного лица, планировавшего совершить теракт. Было принято решение о задержании бандита.

По предварительным данным, боевик был сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с единомышленниками, находящимися за рубежом. Кроме того, он хотел подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового пребывания людей.

Органы безопасности устанавливают возможных сообщников преступника.