Стали известны детали переговоров пилотов перед падением самолета в Эфиопии

Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам рассказал, о чем говорили пилоты с диспетчерами перед падением Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, пишет газета The Wall Street Journal.

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Гебремариам сообщил, что перед крушением пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом" и запросили разрешение вернуться в аэропорт Аддис-Абебы. Однако о внешних проблемах с лайнером они не заявляли.

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Он уточнил, что черные ящики отправят для расшифровки в Европу. В какой именно стране будет проводиться анализ, гендиректор не уточнил, но отметил, что речь может идти о Великобритании, Германии или Франции.