16:53 14 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск

Сколько стоит вся российская нефть – данные Минприроды

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
70 0 0

Российское министерство впервые привело показатели запасов полезных ископаемых, которыми располагает страна.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министерство природных ресурсов и экологии России впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в стране, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

Так, запасы нефти на конец 2017 года оцениваются в 39,6 триллиона рублей, а природного газа — в 11,3 триллиона рублей (в натуральном эквиваленте 9,04 миллиарда тонн и 14,47 триллиона кубометров соответственно). В дальнейшем оценка будет ежегодно актуализироваться.

Кроме того, министерство привело показатели запасов железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов рублей) и золота (480 миллиардов рублей).

При этом общую стоимость всех ресурсов ведомство оценило в 55,2 триллиона рублей, или 60% валового внутреннего продукта за 2017 год.

Была отсталая, стала передовая. Прогнозы для российской экономики >>>

Теги:
газ, Нефть, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роман Абрамович
Сезон охоты: самые богатые холостяки России
Ищи себе свое озеро: дикий лебедь напал на отдыхающего – видео
Ищи себе свое озеро: дикий лебедь напал на отдыхающего – видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054