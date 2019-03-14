Сколько стоит вся российская нефть – данные Минприроды

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министерство природных ресурсов и экологии России впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в стране, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

Так, запасы нефти на конец 2017 года оцениваются в 39,6 триллиона рублей, а природного газа — в 11,3 триллиона рублей (в натуральном эквиваленте 9,04 миллиарда тонн и 14,47 триллиона кубометров соответственно). В дальнейшем оценка будет ежегодно актуализироваться.

Кроме того, министерство привело показатели запасов железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов рублей) и золота (480 миллиардов рублей).

При этом общую стоимость всех ресурсов ведомство оценило в 55,2 триллиона рублей, или 60% валового внутреннего продукта за 2017 год.

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