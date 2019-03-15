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Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

Шавкат Мирзиёев соболезнует народу Новой Зеландии в связи с терактом

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Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49, в больницах остаются 39 раненых.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди послание в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористических актов в городе Крайстчерче, сообщает пресс-служба президента.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии: манифест австралийца и погибшие >>

Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49, в больницах остаются 39 раненых.

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Полиция обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в припаркованных рядом автомобилях. В одной из мечетей огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант.

Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Мужчина известен ультраправыми взглядами.

Задержаны четверо подозреваемых, а позже был задержан и сам мужчина.

Теги:
соболезнования, жертвы, теракт, Новая Зеландия, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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