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Названа дата и место похорон Юлии Началовой

© Sputnik / Антон Денисов
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Певицу, скончавшуюся на 39-м году жизни, похоронят в Москве.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 19 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Представитель Началовой заявила о смерти артистки вечером 16 марта на 39-м году жизни. Отец певицы Виктор Началов в беседе с РИА Новости причиной смерти назвал остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В начале марта 2019 года СМИ сообщили об экстренной госпитализации Юлии Началовой в реанимационное отделение московской клиники. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови. Стало известно, что певица находится в искусственной коме. Позже поступили сообщения, что Юлии Началовой прооперировали ногу.

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".




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