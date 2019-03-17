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Boeing не сдается: компания презентовала самый длинный лайнер в истории

© @SamChuiPhotos
В мире
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Руководство компании решило не делать шумихи из нового авиалайнера, так как всего несколько дней назад произошла катастрофа с самолетом Boeing в Эфиопии. Новый лайнер продемонстрировали только сотрудникам компании.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американская компания Boeing провела презентацию новой модели самолёта Boeing 777x  -  новейшего широкофюзеляжного лайнера.

Данная модель получилась немного длиннее, чем нынешний рекордсмен - двухпалубный Boeing 747-8. Длина лайнера составляет 77 метров, размах крыльев - 72 метра. Таким образом, он почти на 77 метров длиннее предшественника, что делает его самым длинным пассажирским самолётом в мире.

Первый испытательный полет 777x пройдет этой весной. Boeing уже получил заказы на данную модель.

Авиакатастрофа
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Стали известны детали переговоров пилотов перед падением самолета в Эфиопии

Как сообщает CNN, демонстрация прошла в закрытом режиме в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолётов в городе Эверетт (штат Вашингтон).

В связи с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, где погибли 157 человек, первый Boeing 777X увидели только сотрудники компании.

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Однако в Сеть попали фотографии нового лайнера.

Теги:
Самолет, Boeing



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