Boeing не сдается: компания презентовала самый длинный лайнер в истории

Руководство компании решило не делать шумихи из нового авиалайнера, так как всего несколько дней назад произошла катастрофа с самолетом Boeing в Эфиопии. Новый лайнер продемонстрировали только сотрудникам компании.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американская компания Boeing провела презентацию новой модели самолёта Boeing 777x - новейшего широкофюзеляжного лайнера.

Данная модель получилась немного длиннее, чем нынешний рекордсмен - двухпалубный Boeing 747-8. Длина лайнера составляет 77 метров, размах крыльев - 72 метра. Таким образом, он почти на 77 метров длиннее предшественника, что делает его самым длинным пассажирским самолётом в мире.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah — Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 марта 2019 г.

Первый испытательный полет 777x пройдет этой весной. Boeing уже получил заказы на данную модель.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Стали известны детали переговоров пилотов перед падением самолета в Эфиопии

Как сообщает CNN, демонстрация прошла в закрытом режиме в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолётов в городе Эверетт (штат Вашингтон).

В связи с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, где погибли 157 человек, первый Boeing 777X увидели только сотрудники компании.

За минуты до смерти: влюбленные сняли видео перед авиакатастрофой в Эфиопии >>>

Однако в Сеть попали фотографии нового лайнера.