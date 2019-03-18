Крым сможет продавать электричество соседям – заявление Путина

Глава государства лично поучаствовал в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а Таврической ТЭС — в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. С учетом вывода работы Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность Крым при необходимости может поставлять электроэнергию в соседние регионы.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на церемонии запуска ТЭС, передает РИА Новости.

Глава государства рассказал, что сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учётом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт.

"Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в 2014 году собственная генерация на крымском полуострове составляла 160 МВт, и этого количества не хватало даже с учётом поставок с Украины.

"Этого явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы и тем более для развития Крымского полуострова, для подключения к сетям новых потребителей, для развития промышленности, бизнеса, туризма. Этого было совершено недостаточно. Ситуация изменилась кардинально", - добавил он.

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года.