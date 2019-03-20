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Касым-Жомарт Токаев принес присягу на посту президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу

Sputnik / Владислав Воднев
В мире
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Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (10)
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Глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента, штандарт и орден.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Вступающий в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду принес присягу народу республики, сообщает РИА Новости.

Церемония принесения присяги состоялась в ходе совместного заседания двух палат парламента республики. Назарбаев присутствовал на церемонии.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента, штандарт и орден.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта, во вторник, в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (10)
Теги:
присяга, Президент, президент, Казахстан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев



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