Касым-Жомарт Токаев принес присягу

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Вступающий в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду принес присягу народу республики, сообщает РИА Новости.

Церемония принесения присяги состоялась в ходе совместного заседания двух палат парламента республики. Назарбаев присутствовал на церемонии.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента, штандарт и орден.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта, во вторник, в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.