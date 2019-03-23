Лидер Казахстана поменял название Астаны на Нур-Султан

Астана получила название в 1998 году, когда стала столицей Казахстана. До 1961 город назывался Акмолинск.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о переименовании столицы. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.

Указ начинает действовать с момента официального опубликования.

© Sputnik / Сергей Пятаков Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку. Полномочия он передал Токаеву как спикеру сената парламента — тот будет исполнять обязанности главы государства до очередных выборов, запланированных на 2020 год.

На следующий день Токаев принял присягу и выступил с предложением переименовать столицу в Нур-Султан, а депутаты парламента одобрили соответствующие поправки в конституцию. Кроме того, Токаев призвал воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Против переименования Астаны выступает оппозиция. В столице и Алмате состоялись несогласованные акции, во время которых полиция задержала несколько десятков человек.