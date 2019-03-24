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Миллиардеры с наибольшим доходом: Алишер Усманов снова в топе Forbes

© Sputnik / Владимир Федоренко
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По словам издания, скачок с десятого на пятое место в рейтинге произошел именно благодаря продаже доли в ФК "Арсенал".

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Алишер Усманов поднялся на пять строчек в рейтинге миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.

Алишер Усманов занял в рейтинге пятое место с доходом в 1,1 миллиард долларов. Деньги были получены в результате выплаты дивидендов "Металлоинвеста" и продажи доли в лондонском футбольном клубе "Арсенал".

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По словам издания, скачок с десятого на пятое место в рейтинге произошел именно благодаря продаже доли в "Арсенал".

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Первое место занял Сергей Галицкий с доходом в 2,4 миллиарда долларов, полученным в результате продажи 29% акций ритейлера "Магнит".

Напомним, оцениваемый доход — это валовый доход, или доход gross. Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, Forbes не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии.

Теги:
деньги, рейтинг, Forbes, Алишер Усманов



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