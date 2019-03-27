Повезло спустя 30 лет: австралиец выиграл в лотерею два раза подряд

Мужчина еще не решил, как потратит деньги, но заявил, что точно разделит выигрыш с семьей.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Житель Мельбурна два раза подряд выиграл в лотерею и стал обладателем более 32 миллионов долларов США, сообщает газета Age.

Розыгрыш национальной австралийской лотереи Oz Lotto прошел вечером 26 марта. Два выигрышных билета из трех купил один человек, причем сделал это в разных районах города.

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"Когда мы связались с победителем в первом дивизионе из Мельбурна, чтобы сообщить ему о том, что он выиграл этот крупный приз, он совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды", — рассказала представитель Oz Lotto Бронвин Спенсер.

По ее словам, победитель подумал, что второй лотерейный билет должен был разыгрываться в другой лотерее.

Мужчина также рассказал, что зачеркивает одни и те же числа в лотереях уже около 30 лет. За эти годы он потратил на покупку билетов 21,2 тысячи долларов США (30 тысяч австралийских долларов).

Счастливчик допустил, что уволится с работы. Возможно, купит новый дом и отдохнет. В чем он точно уверен, так это в том, что разделит выигрыш с семьей.