Суд по делу о теракте в метро Петербурга: все подсудимые не признали вину

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Все подсудимые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга заявили в суде, что не признают свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.
Московский окружной военный суд 2 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Дело рассматривается на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде.
После прочтения обвинительного заключения в ходе заседания все подсудимые заявили, что не признают свою вину.
До начала суда одна из обвиняемых, Шохиста Каримова, заявила журналистам, что ее "подставили", подложив в сумку гранату.
Третьего апреля 2017 года около 14:40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, несколько десятков пострадали.
Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.
Следствие считает, что Аброр Азимов — один из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам Азимов в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.