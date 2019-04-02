Суд по делу о теракте в метро Петербурга: все подсудимые не признали вину

В Ленинградском окружном военном суде 2 апреля началось рассмотрение уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, совершенном в 2017 году.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Все подсудимые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга заявили в суде, что не признают свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский окружной военный суд 2 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Дело рассматривается на выездных заседаниях в Ленинградском окружном военном суде.

После прочтения обвинительного заключения в ходе заседания все подсудимые заявили, что не признают свою вину.

© Sputnik / Алексей Даничев Заседание суда по делу о теракте в петербургском метро

До начала суда одна из обвиняемых, Шохиста Каримова, заявила журналистам, что ее "подставили", подложив в сумку гранату.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Заседание суда по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Третьего апреля 2017 года около 14:40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, несколько десятков пострадали.

© Sputnik / Анатолий Медведь Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и санитарной авиации у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.

© Sputnik / Александр Гальперин Сороковой день после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает, что Аброр Азимов — один из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам Азимов в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.