Воздушные сложности: Tajik Air так и не возобновила полеты

В январе было заявлено, что правительство Таджикистана может объявить авиакомпанию банкротом.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Таджикская национальная авиакомпания Tajik Air так и не возобновила полеты, прекращенные с начала года в связи с финансовыми трудностями, сообщает РИА Новости.

"Сейчас у нас временные сложности, но в данном направлении по возобновлению рейсов ведутся соответствующие работы", - сказали в авиакомпании.

Напомним, с 4 января Tajik Air прекратила выполнять полеты по всем 13 направлениям. Компания выполняла полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Бишкек, Алматы, Самарканд, Худжанд, Мешхед, Тегеран, Дели.

Tajik Air отменила рейсы по всем направлениям >>

Тогда сообщалось, что полеты Tajik Air отменены по всем направлениям. До конца осенне-зимнего периода вместо нее перевозила пассажиров в российские города частная авиакомпания "Сомон Эйр". 21 января текущего года президент страны Эмомали Рахмон, раскритиковав деятельность руководства компании, снял с должности главу Tajik Air Хайрулло Рахимова.

Tajik Air возглавил Дилшод Исматуллозода, ранее занимавший должность замруководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. Судьбу авиакомпании решает правительственная комиссия, возглавляемая премьер-министром Кохиром Расулзодой.

В начале марта Tajik Air анонсировала возобновление полетов с 31 марта, но ни в этот день, ни позднее самолеты данного авиаперевозчика полетов так и не совершили, также не было продаж билетов на рейсы авиакомпании.