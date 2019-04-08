ОАЭ начали выдавать пятилетние визы основателям стартапов

Пятилетние визы будут выдаваться владельцам или основателям компаний, их партнерам и не более чем трем ключевым сотрудникам из любой страны.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Власти ОАЭ начали выдавать пятилетние резидентские визы основателям и собственникам перспективных технологических компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The National.

На состоявшемся в Иордании международном экономическом форуме по Ближнему Востоку было объявлено о выдаче первых виз для ста арабских технологических стартапов. Инициатива направлена на то, чтобы в будущем сделать ОАЭ одной из самых инновационных и динамичных стран мира.

"Мы начали со ста арабских стартапов из-за этого форума и из-за того количества талантов, которые мы увидели в этом регионе. Мы хотим использовать этот талант, но идея инициативы в том, что она открыта для всех", - заявил в интервью изданию главный исполнительный директор Dubai Future Foundation Хальфан Белхуль.

Указывается, что пятилетние визы будут выдаваться владельцам или основателям компаний, их партнерам и не более чем трем ключевым сотрудникам. Технологический стартап при этом может быть из любой страны.

Узбекистан с 20 марта вводит безвизовый режим с ОАЭ >>

Напомним, Узбекистан с 20 марта вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также поручил МИД страны оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, в течение трех рабочих дней, отменив требования обращения приглашающего юридического лица в республике.