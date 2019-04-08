На что живут бывшие президенты – названы размеры пенсий экс-руководителей

Зарплата глав государств является постоянной темой обсуждения среди жителей разных стран. Их доходы после президентства – не менее животрепещущая тема. Журналисты узнали, какую пенсию получают лидеры мировых держав.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Журналисты узнали размер пенсий бывших лидеров мировых держав.

Как пишут "Аргументы и факты", недавно первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался, что получает слишком маленькую пенсию — 18 тысяч гривен (порядка 674 долларов).

СМИ выяснили, сколько же получают от государства другие лидеры.

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Так, британский экс-премьер Тони Блэр получает 633 тысячи в год (большая часть этих денег уходит на охрану).

Бывшие лидеры ФРГ получают ежегодно по 233 тысячи евро, экс-руководители Италии — 100 тысяч евро, Финляндии — 130 тысяч евро.

При этом пенсия бывшего президента США Барака Обамы составляет 17 тысяч долларов в месяц, а Джордж Буш-младший получает 16 тысяч долларов.

Самая маленькая пенсия оказалась у экс-президента Египта Хосни Мубарака — он получает лишь 339 долларов в месяц.

А бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе при жизни получал 410 долларов.