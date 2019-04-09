Военные стран СНГ обсудят борьбу с дронами

На заседании обсудят опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Военные стран СНГ обсудят на заседании координационного комитета по противовоздушной обороне в Ереване методы борьбы с беспилотниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В заседании координационного комитета примут участие делегации от военных ведомств Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата совета министров обороны стран СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса.

"Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании комитета ПВО, станет опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике и при проведении массовых спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

На заседании также подведут итоги деятельности комитета за прошлый год, рассмотрят вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2019 году.

Напомним, в феврале 2019 года сенат Узбекистана утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

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В соответствии с поправками, данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При повторном нарушении уголовная ответственность предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет, те же действия, повлекшие смерть человека, - от пяти до восьми лет, при многочисленных человеческих жертвах и тяжких последствиях - от восьми до десяти лет.

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В июне 2017 года в Узбекистане вступили в силу поправки в УК, устанавливающие наказание за незаконное использование беспилотников при повтором нарушении – от исправительных работ на два года до лишения свободы сроком от семи до десяти лет (в случае человеческих жертв).

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В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в республике при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности. В мае 2016 года ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определены специальным разрешением кабинета министров республики.