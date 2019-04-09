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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Касым-Жомарт Токаев заявил, что решение о внеочередных выборах - очень нужный и важный шаг.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, сообщает Sputnik Казахстан.

"Я посоветовался с Нурсултаном Назарбаевым. Решение о внеочередных выборах - очень нужный и важный шаг", - заявил Токаев в ходе видеообращения к населению.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник заявил, что обратится к гражданам страны в эфире республиканских телеканалов.

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

Теги:
Выборы, выборы, президент, Президент, Казахстан, Казахстан



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