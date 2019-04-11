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Ким Кардашьян станет адвокатом

Ким Кардашьян станет адвокатом

© Twitter/Donald Trump
В мире
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Стать адвокатом Ким решила после истории Элис Мари Джонсон, которая была помилована Дональдом Трампом благодаря ей.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Знаменитая предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян планирует стать адвокатом и в скором времени получит лицензию, об этом она заявила в интервью журналу Vogue.

По ее словам, стать адвокатом - мечта всей ее жизни. В прошлом году Ким начала обучение по четырехгодичной программе при юридической фирме в Сан-Франциско. Финальные экзамены по итогам пройденного курса состоятся в 2022 году. Согласно законам штата Калифорния, такой метод позволяет легально начать адвокатскую практику и стать юристом.

По словам телезвезды, стать адвокатом она решила после истории Элис Мари Джонсон, которая была помилована Дональдом Трампом благодаря Ким. Кроме того, ее отец Роберт Кардашьян был известным адвокатом.

"Я долго думала об этом. Помню, сидела в кабинете Рузвельта в Белом доме с судьей, который за свою жизнь приговорил тысячи преступников. В этот момент я поняла, что должна знать больше о судебной системе. Я хочу бороться за людей и менять систему. Если я буду больше знать, то смогу и сделать больше", - рассказала Кардашьян.

В интервью Ким также заявила, что учеба в юридической школе дается ей довольно легко: по словам звезды, она может с закрытыми глазами выучить уголовное право, а первый тест написала на 100 баллов.

Теги:
Жизнь известных людей, знаменитости, звезды, Шоу-бизнес, шоу-бизнес, Адвокатура и нотариат, адвокат, США, США, Дональд Трамп, Ким Кардашьян



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