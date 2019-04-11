Исследование: какие домашние животные наносят больший вред природе

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Специалисты швейцарской консалтинговой компании ESU выяснили, как лошади, собаки, кошки, кролики, птицы и декоративные рыбки влияют на окружающую среду. Они проанализировали жизненные циклы этих видов домашних животных и рассчитали выбросы парниковых газов при их содержании, пишет Sputnik Таджикистан.

В ходе исследования сотрудники ESU поняли, что степень влияния на климат зависит от размера питомца.

"Чем крупнее и тяжелее животное, тем выше воздействие на окружающую среду", — отметили исследователи.

По их данным, самый большой вред природе наносят лошади. При содержании такого питомца нагрузка на экологию увеличивается почти на 30%. При содержании собак — на 5%, а мелких животных — не более чем на 3%.

При этом оказалось, что содержание одной лошади влияет на экологию, как автомобиль, проехавший 21,5 тысячи километров за девять месяцев. Оценка жизненного цикла собаки соответствует годовому пробегу автомобиля 3,7 тысячи километров, а кошки — 1,4 тысячи километров.

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