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Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях – глава МВД Украины

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Арсен Аваков сообщил о возможном допросе Петра Порошенко в случае проигрыша на выборах президента.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Действующего президента Украины Петра Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях в оборонной сфере — в случае, если он проиграет выборы, заявил глава Министерства внутренних дел страны Арсен Аваков.

"Если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура", — сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли возбуждено дело в отношении Порошенко после окончания его президентского срока при наличии доказательств по делу о хищениях в оборонной сфере. 

Как пишет РИА Новости, Аваков также рассказал, что он и лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Арсений Яценюк регулярно ходят на допросы.

"В последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году. Виноват — ответит, не виноват — будет все спокойно", — сказал Аваков.

© Sputnik / Стрингер
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В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе. Согласно этим материалам, к хищениям причастны должностные лица, приближенные к Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко — 24%.

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Теги:
Коррупция, Украина, Петр Порошенко



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