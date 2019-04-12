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Аяз Гулиев

"Строгие санкции" и извинения: чем закончился скандал с Аязом Гулиевым

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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Аяз Гулиев признал свою вину.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев после конфликта с американцем, которому он разбил нос, принес ему извинения и признал, что повел себя агрессивно, а также заявил, что эта история станет для него уроком на всю жизнь, сообщает РИА Новости.

Напомним, Гулиев стал участником дорожного инцидента, произошедшего в среду в Москве. Отмечается, что по дороге на тренировку "Спартака" футболист, находившийся за рулем автомобиля, проехал на красный свет и не пропустил пешехода, после чего вступил с ним в конфликт и "применил по отношению к нему грубую физическую силу", разбив американцу нос. 

Впоследствии стороны уладили конфликт и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту.

"Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!", – сказал Гулиев, слова которого приводятся на официальном сайте "Спартака".

Ранее в пятницу "Спартак" объявил, что руководство клуба приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

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Также известно, что инцидент с участием Гулиева произошел в среду утром. Несмотря на это, футболист принимал участие в тренировках "Спартака" в среду и четверг.

Теги:
Москва, Москва, скандал, Футболист, Россия, Россия



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