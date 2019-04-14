С глазу на глаз с Гагариным: РИА Новости презентовало VR-проект в Москве

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Историю-реконструкцию в формате виртуальной реальности (VR) "Валерка встречает Гагарина" презентовало в воскресенье РИА Новости в лектории Заповедного посольства парка "Зарядье".

Участники и гости презентации как в машине времени переносились ровно на 58 лет назад, в 14 апреля 1961 года – день встречи в советской столице первого космонавта планеты Земля. Мероприятие прошло с невероятным аншлагом. Надев очки виртуальной реальности, посетители инновационного общественного пространства у стен Кремля "телепортировались" в квартиру на Ленинском проспекте и превратились в 11-летнего школьника Валерку, который ждёт проезда кортежа Юрия Гагарина, переживая, удастся ли ему увидеть космонавта номер один.

© Sputnik / Участники и гости презентации как в машине времени переносились ровно на 58 лет назад

Уникальный проект позволил им вступать во взаимодействие с разными предметами, не просто наблюдать за развитием сюжета, вплетенного в точную хронику дня, но и становиться активными действующими лицами событий 58-летней давности. "Валерка встречает Гагарина" – музейный и исследовательский проект, документально показывающий характерные для того времени предметы, мебель, технику, восстанавливающий события и эмоции того дня.

"Это не просто перформанс или VR-история, это новые форматы журналистики ближайшего будущего. Нам было важно увидеть, как быстро и легко пользователи принимают этот формат", – отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Одним из первых посмотрел проект РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

© Sputnik / Одним из первых посмотрел проект РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Валерка встречает Гагарина – это замечательная VR-история о людях. О великом достижении, о том, как важно было это достижение для всей страны, для каждого ее жителя, как оно перевернуло жизнь целой планеты. Это проект о том, как великое становится частью нашей жизни", – сказал Рогозин.

На самом мероприятии приглашённые спикеры также оценили проект по достоинству.

"Мы были в числе первых, и самое трудное досталось нам, комсомольцам 60-х годов! Строительство космодрома и его сложнейшей инфраструктуры, запуск первого человека в космос и дальнейшая его эксплуатация. Главными во всей этой гигантской работе были люди, их самоотверженность и любовь к Родине. Именно благодаря такому VR-проекту сегодняшняя молодёжь сможет почувствовать себя частью той эпохи, о которой надо помнить во все времена", - с гордостью заявил генерал-лейтенант Владимир Чиковани, который лично участвовал в запуске Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, а также работал на космодроме 17 лет.

© Sputnik / Генерал-лейтенант Владимир Чиковани, который лично участвовал в запуске Юрия Гагарина

В VR-историю включены документальные видеокадры, аудиозаписи воспоминаний людей, которые были в тот день в Москве и встречали космонавта на улицах города. Прожив историю до конца, пользователь может выбрать режим просмотра «музей», что позволит ему свободно рассмотреть предметы и познакомиться с деталями обстановки типичной московской квартиры 60-х. Для создания VR-реконструкции были привлечены эксперты, художники-реставраторы, очевидцы событий, использовались архивные материалы, исторические работы и кинохроника. В ходе масштабной исследовательской работы для каждого предмета в проекте был подобран реальный прототип. Проект "Валерка встречает Гагарина" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play.

Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. "Валерка встречает Гагарина" – третий большой проект РИА Новости, подготовленный с использованием технологии виртуальной реальности. В 2018 году агентство запустило VR-историю "Механика аутизма. Почему они так реагируют", завоевавшую второе место в престижном международном конкурсе European Digital Media Awards Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA). В январе 2019 года РИА Новости презентовало проект "Слепые в большом городе". Эти материалы также доступны в приложении РИА.Lab.

© Sputnik / Презентация прошла в парке «Зарядье» – инновационном общественном пространстве у стен Кремля

Презентация прошла в парке "Зарядье" – инновационном общественном пространстве у стен Кремля и Красной площади с необычной архитектурой, современным биотехнологическим научно-просветительским центром для детей и уникальной ботанической коллекцией со всей России.