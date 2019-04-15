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Запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой появился в Сети

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает юбилей.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Гостелерадиофонд выложил в Сеть запрещенный в СССР видеоклип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". Музыку к ней написал Игорь Николаев, игравший в ансамбле Пугачевой, а слова — Лидия Козлова.

Ролик был снят в 1984 году в Сочи. Как пишет "Российская газета", после премьеры на Ленинградском телевидении клип сняли с эфира — руководство страны якобы посчитало позы певицы слишком вульгарными.

Согласно проведенному ресурсом research.mail.ru опросу, композиция "Айсберг" вошла в список самых узнаваемых в репертуаре певицы. 

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На второй строчке оказалась песня "Позови меня с собой". Кроме того, в список самых популярных композиций вошли: "Этот мир придуман не нами", "Любовь, похожая на сон" и "Айсберг". Респонденты также отметили песни "Не отрекаются любя", "Арлекино" и "А знаешь, все еще будет".

Сегодня любимая миллионами артистка отмечает юбилей.

Теги:
СССР, песня, музыка, клип, Алла Пугачева



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