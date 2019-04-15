"Довели мать до слез": дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Артист Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого двойняшки Лиза и Гарри поздравляют Аллу Пугачеву с днем рождения. Они выучили для мамы стихи и вручили сделанные своими руками подарки.
"Довели мать с утра до слез!" — растрогалась Алла Борисовна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А Максим Галкин подарил супруге красивый букет и загадочный сверток, в котором, видимо, лежало ювелирное украшение.
К поздравлениям присоединились многие пользователи соцсети.
"Вы великая женщина!!!! Во всех отношениях!!!! Здоровья вам и вашим близким!!!!" — написала tatianasmirnova40.
"До слез!!! Вы достойны такого счастья, Аллочка!!!" — отметила svetulya2204.
"Замечательные детки и замечательные родители!!!!!" — написала tatiana_mazurenko.
"Трогательные, чудесные! Радости вашей семье! А Алле Борисовне самые лучшие пожелания! Пусть счастье и любовь длятся долгие годы!" — говорится в комментарии marina_vereskova.
Ранее сообщалось, что Гостелерадиофонд выложил в Сеть запрещенный в СССР видеоклип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".