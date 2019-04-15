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"Довели мать до слез": дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Российская и советская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отмечает юбилей.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Артист Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого двойняшки Лиза и Гарри поздравляют Аллу Пугачеву с днем рождения. Они выучили для мамы стихи и вручили сделанные своими руками подарки.

"Довели мать с утра до слез!" — растрогалась Алла Борисовна.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

А Максим Галкин подарил супруге красивый букет и загадочный сверток, в котором, видимо, лежало ювелирное украшение.

К поздравлениям присоединились многие пользователи соцсети.

"Вы великая женщина!!!! Во всех отношениях!!!! Здоровья вам и вашим близким!!!!" — написала tatianasmirnova40.

"До слез!!! Вы достойны такого счастья, Аллочка!!!" — отметила svetulya2204.

"Замечательные детки и замечательные родители!!!!!" — написала tatiana_mazurenko.

"Трогательные, чудесные! Радости вашей семье! А Алле Борисовне самые лучшие пожелания! Пусть счастье и любовь длятся долгие годы!" — говорится в комментарии marina_vereskova.

Ранее сообщалось, что Гостелерадиофонд выложил в Сеть запрещенный в СССР видеоклип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".

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Теги:
поздравление, Юбилей, день рожденья, дети, Алла Пугачева



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